Солнечно и прохладно: точный прогноз погоды в Молдове на 7 и 8 октября

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КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 6 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, вероятны дожди, температура воздуха составит + 16 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 16 С в Кишиневе и + 19 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —745 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +13 +15 С днем, а ночью +4 +5 С.

В центре республики ожидается от +15 до + 16 С в дневные часы и +4 +5 С — ночью. На юге температура поднимется до + 19 градусов днем и +7 С в ночные часы.

Точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 октября>>>

В ближайшие дни — в субботу, 7 октября, и воскресенье, 8 октября, ожидаются кратковременные дожди и постепенное снижение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 10 + 12 С.

Праздники

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Также сегодня празднуется Всемирный день улыбки (World Smile Day), который отмечается ежегодно в первую пятницу октября.

Народные приметы

В православной церкви 6 октября почитают память пророка Иоанна Крестителя.

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

Обычно этот день выдавался достаточно холодным, и порой именно 6 октября начинали топить печи. Говорили, что нужно в этот праздник обязательно утеплить дом, протопить избу, заготовить дрова на зиму — по приметам, будет проще ее выдержать.

6 октября гадали о собственной судьбе. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Потом приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится.

Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода из полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот. Кстати, если человеку выпала неудача, то его называли бедолагой и пытались держаться от него подальше, чтобы самим не стать несчастными.