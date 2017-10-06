В Министерстве финансов Молдовы проводятся обыски

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Сегодняшнее утро оказалось "жарким" для сотрудников молдавского Минфина. В данный момент проходят обыски в министерстве финансов. Обыски проходят по делу, связанному с коррупцией, сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

"В министерстве финансов проходят обыски. Операция началась рано утром. Касаются обыски дела о коррупции, по которому проходят несколько человек. Больше деталей будет после того, как завершится операция", — сказала Старински.