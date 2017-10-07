Кишинев послевоенный – где сейчас это место, попробуйте ответить в рамках нового опроса от Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Совместно с руководителем Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ионом Штефэницэ Sputnik Молдова предлагает еще одну, сделанную "во времена оны" фотографию одного из известнейших мест в Кишиневе.

Конечно, теперь, все, возможно, выглядит совсем по-другому. Что-то, изображенное на фото, до наших дней не дожило. Вероятно, теперь на этом месте стоят и другие здания.

Что за место показано на этой фотографии? Свои ответы оставляйте в комментариях, а Sputnik Молдова затем назовет правильную версию.