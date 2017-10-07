Как начать следующую неделю – советы астрологов

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Понедельник, как говорится, день тяжелый. Поэтому все, кто верит с силу звезд, и кто не верит, можете ознакомиться с рекомендациями астрологов о том, к чему стремиться или чего опасаться в понедельник, девятого октября.

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Девятое октября — это 19-20 лунные сутки. Луна в Близнецах делает общительнее, стимулирует любопытство, но не обеспечивает ясности понимания. Квадрат к Нептуну предупреждает о возможной дезориентации, проблемах в поездках. Возрастает вероятность недоразумений, поломок, заболеваний, утечки информации или средств, попыток мошенничества. Неприятностей можно избежать, если быть внимательнее при подсчетах, придирчивее в выборе собеседника, партнера, посредника, источника. Формирующийся тригон к соединению Солнца и Меркурия советует разбираться в неясных вопросах, обращаясь за адресной консультацией. Стоит игнорировать сплетни и домыслы, избегать доверчивости, взаимодействия с малознакомыми и враждебно настроенными людьми.

Овен

Этот день менее удачен для профессиональных дел. Проблемы дома и семьи станут на повестке дня и отнимут массу времени и сил. Коммерческие поездки лучше планировать на следующую неделю — тогда они сложатся успешно.

Телец

Этот день символизирует везение и славу. Многие Водолеи будут сообразительны, трудолюбивы и упорны. Удача будет идти рядом с ними в любой области их деятельности, даже если они кому-то мешают. При вашем мистическом везении вам просто необходимо духовно расти и ни в коем случае не следует вести легкомысленный образ жизни.

Близнецы

Финансовое состояние может постепенно улучшаться, Близнецы смогут много зарабатывать и тратить свои деньги по своему усмотрению. Вам следует все же отложить немного денег на "черный" или "светлый" день.

Рак

К сожалению, во второй половине месяца вероятны стрессовые ситуации, нагрузки на ваш организм повысятся. Может подняться давление, разболеться голова. Вместо того чтобы пить таблетки, следует больше отдыхать. Постарайтесь в эти дни не есть и не пить холодного: очень легко простудить горло. В этом случае будет полезен согревающий компресс на ночь.

Лев

Личная жизнь может быть предана огласке, и это вряд ли вызовет у вас восторг. Особенно если вы позволяли себе обманывать любимого человека или у вас довольно запутанные контакты с детьми. Не нужно бывать в общественных местах, отложите публичные выступления. Вряд ли по достоинству будут оценены ваши интеллектуальные способности или творчество.

Дева

Вы склонны воспринимать жизнь как явление, оправдывающее ваше существование. Вы не сомневаетесь, что все в этом мире — для вас. Это опасная позиция. Пересмотрите свои взгляды и "лечите" свою гордыню заботой о ближнем, реагируйте на любой шанс стать необходимым в какой-то конкретной ситуации.

Весы

Для тех Весов, кто верит в родство душ, вероятна встреча со своей второй половиной. Постарайтесь сделать так, чтобы вашими отношениями управляли чувства красоты и гармонии.

Скорпион

Успех ждет студентов архитектурных, промышленных и военно-технических вузов, тех, кто изучает менеджмент, управление, организацию производства, машиностроение или геологию. Если участятся опоздания и прогулы занятий, значит, вы не справились со своими слабостями, и в будущем это скажется на результатах.

Стрелец

Творческие идеи и новые решения старых проблем принесут выгоду и поддержку начальства. Возрастают жизненный потенциал, общительность, обаяние, чувство юмора Стрельцов. Делайте то, что вы можете, с помощью того, чем вы обладаете, и там, где вы находитесь, — и успех вам гарантирован.

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Козерог

Не стоит пускаться в авантюры. Тем более, что по натуре вы человек основательный и традиционный. Зачем вам влезать в дела, из которых выбраться не сможете? В любовной сфере Козерогу понадобится добрая порция романтики, чтобы уговорить избранника на путешествие. Может быть, следует заранее купить путевки и поставить его перед фактом?

Водолей

Вам предстоит бороться с конкурентами, а также срочно менять тактику поведения в бизнесе. Вы постоянно в чем-то сомневаетесь, вот и накликали на себя кучу проблем. Аккуратнее с подписанием официальных бумаг — возможны недочеты. Зато к вечеру Водолей сможет запустить в реализацию сложный проект, о котором мечтал.

Рыбы

Этот день располагает к крупным приобретениям. Не исключена помощь от родственников, близких знакомых или соседей. Возможно, именно они помогут воплотить в жизнь некоторые ваши замыслы. Не совершайте спонтанных, непродуманных трат, особенно крупных. Старайтесь экономить, пусть даже и на мелочах.

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