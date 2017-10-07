Женская доля: переехать из Молдовы в США и работать там в полиции

Женская доля: переехать в США и работать там в полиции - хотя, признается Мирабела Пунга, ей это все ужасно нравится

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Мирабела Пунга из Молдовы переехала в США и работает там… в полиции, сообщают молдавские СМИ.

© Photo: из личного архива Евгения Беня Бень: чтобы понять Россию, американцам мало знать русский язык

Мирабела признается, что любит свою работу, а штат Северная Дакота стал для нее второй родиной.

Она родилась в селе Лека Кантемирского района. В 2012 году выиграла Green Card и переехала в США вместе с мужем и их маленьким сыном. Английский она тогда знала на базовом уровне, но освоиться и с речью, и с новыми обстоятельствами помогли соотечественники, проживавшие на тот момент в Северной Дакоте. Молодую семью приютили на две недели, а потом помогли снять квартиру.

"Муж нашел работу быстро, так мы были спасены. Во многом пришлось изменить себя, — от образа питания до образа жизни в целом, — так как здесь, в Америке, все по-другому. Государство дает возможность устроиться переселенцам, особенно если у них не так много денег. Первые три месяца мы платили лишь 35 долларов за жилье, пока не "пошла" достойная зарплата", — рассказал Мирабела.

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В Молдове она училась на факультете международных отношений, но здесь по профилю устроиться на работу не вышло. Пришлось выбирать из того, что было — кассир на заправке, санитарка в больнице.

"Я учила язык, показывая этим, что все лучше адаптируюсь к новым для себя реалиям. Решила не останавливаться на достигнутом и пошла в полицейскую академию. Теперь я — полицейский в департаменте шерифа округа Нельсон, а также — работник окружного суда", — отметила Мирабела.

Теперь они с мужем и ребенком путешествуют по всем США в свободное от работы время. За последние пять лет, признается Мирабела, их семья смогла сделать то, чего не имела возможности претворить в жизнь за все время пребывания на родине.

"Огромный опыт на новом месте, полное исчезновение языкового барьера и море впечатлений", — констатировала Мирабела.

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О своей работе молодая женщина рассказывает много и с интересом. Инструктаж и условия работы в полиции США довольно жестки. Если подозреваемый не выполнил требования стража правопорядка или же допустил какое-либо двусмысленное действие, полицейский имеет право открыть огонь на поражение.

"Если полицейский остановил транспортное средство, водитель обязан держать руки на руле и не делать резких движений. Также он обязан заранее объявить полицейскому о том, что достает из кармана водительское удостоверение. Если у водителя есть оружие, он сообщает об этом полицейскому и предъявляет его. В Америке — обычное дело носить оружие. Это право есть у каждого, кроме тех, кто под следствием", — рассказала Мирабела.