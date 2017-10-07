"Свидание с Россией" - Молдову ждет мировая премьера

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Кинофестиваль "Свидание с Россией" везет фильм о знаменитом молдавском композиторе Евгении Доге, сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля Владимир Пирожок.

"Зрителей ожидает мировая премьера уникального документального фильма "Вселенная Маэстро". Картина о юбиляре, классике нашего времени, авторе музыки более, чем 200 кинокартинам Евгении Дога. Одна из самых знаменитых его работ — вальс к фильму "Мой ласковый и нежный зверь"", — рассказал Пирожок.

Евгений Дога сочиняет музыку симфоническую и камерную, у него более ста инструментальных и хоровых произведений, в том числе два "Реквиема" и 70 вальсов.

Показ фильма пройдет впервые 12 октября в Бельцах, тогда как российская премьера назначена на ноябрь 2017 года.

Генеральным информационным партнером кинофестиваля "Свидание с Россией" выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Фестиваль "Свидание с Россией" пройдет в рамках Первой международной российско-молдавской выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" и Кишиневского бизнес-форума, которые состоятся в период с 10 по 12 октября.