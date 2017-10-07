Сергей Жигунов едет в Молдову со своим новым фильмом

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Знаменитый актер и продюсер Сергей Жигунов везет в Кишинев картину "О нём" ("Обет молчания"), сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

Жигунов — продюсер и исполнитель главной роли в фильме. Режиссер фильма — Вячеслав Криштофович.

"Кинолента рассказывает о том, как после гибели жены главный герой фильма едет искать отца приемной дочери, который, по слухам, живет в мужском монастыре", — рассказал Пирожок.

Показ кинокартины состоится 11 октября в рамках кинофестиваля "Свидание с Россией".

Генеральным информационным партнером кинофестиваля "Свидание с Россией" выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Фестиваль "Свидание с Россией" пройдет в рамках Первой международной российско-молдавской выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" и Кишиневского бизнес-форума, которые состоятся в период с 10 по 12 октября.