Новый проект украсит проспект Штефан чел Маре в Кишиневе - узнайте, о чем идет речь

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Муниципальный советник Кишинева Ион Штефэницэ опубликовал в соцсетях сообщение о том, что в столице продолжается проект по оригинальному "настенному" художественному оформлению.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Памятник Штефану Великому в Кишиневе мог выглядеть совсем иначе

"Уважаемые друзья, нам нужна ваша помощь. Вместе с художником Раду Думбравэ мы развиваем проект настенной живописи в Кишиневе. Следующим станет проспект Штефан чел Маре. Эскиз уже разработан. На данный момент мы в поиске спонсоров, чтобы воплодить задуманное в жизнь. Заранее спасибо!", — написал Штефэницэ.

Также он опубликовал ряд эскизов с изображением господаря Молдовы Штефана Третьего Великого в весьма узнаваемом для многих образе.

Ранее на наружной стене одного из здания на проспекте Дечебала появилась первая для Кишинева подобная художественная композиция с изображением дакийского правителя, имя которого носит эта улица.