Россия представит в Кишиневе свой экономический и культурный потенциал

В понедельник, 9 октября, в 14.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Россия представит в Молдове свой экономический и культурный потенциал".

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. С 10 по 13 октября в городах Молдовы пройдут мероприятия с участием представителей российского бизнеса и культуры. Жители и гости столицы смогут посетить первую международную российско-молдавскую промышленную выставку и бизнес-форум "Expo-Russia Moldova 2017".

Также в городах Молдовы пройдет пятый по счету Международный кинофестиваль "Свидание с Россией" при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир".

О подробностях мероприятий расскажут:

— директор Первой международной выставки и бизнес-форум "Expo-Russia Moldova" Светлана ЗАБЕЛИНА.

— руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил ДАВЫДОВ.

— генеральный продюсер международного кинофестиваля "Свидание с Россией" Владимир ПИРОЖОК.

— президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей ХАРЯ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.