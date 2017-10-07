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View of the Moscow Kremlin from the Bolshoy Moskvoretsky Bridge. (File)

Россия представит в Кишиневе свой экономический и культурный потенциал

© Sputnik/ Evgeny Biyatov
Новости
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В понедельник, 9 октября, в 14.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Россия представит в Молдове свой экономический и культурный потенциал".

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. С 10 по 13 октября в городах Молдовы пройдут мероприятия с участием представителей российского бизнеса и культуры. Жители и гости столицы смогут посетить первую международную российско-молдавскую промышленную выставку и бизнес-форум "Expo-Russia Moldova 2017". 

Также в городах Молдовы пройдет пятый по счету Международный кинофестиваль "Свидание с Россией" при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир".

О подробностях мероприятий расскажут: 
— директор Первой международной выставки и бизнес-форум "Expo-Russia Moldova" Светлана ЗАБЕЛИНА.
— руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил ДАВЫДОВ.
— генеральный продюсер международного кинофестиваля "Свидание с Россией" Владимир ПИРОЖОК.
— президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей ХАРЯ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
Молдова-Россия, Россия-Молдова, выставка, культура, экономика, пресс-конференция, Светлана Забелина, Сергей Харя, Михаил Давыдов, Владимир Пирожок, Молдова, Кишинев
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