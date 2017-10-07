Россия представит в Кишиневе свой экономический и культурный потенциал

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. С 10 по 13 октября в городах Молдовы пройдут мероприятия с участием представителей российского бизнеса и культуры. Жители и гости столицы смогут посетить первую международную российско-молдавскую промышленную выставку и бизнес-форум "Expo-Russia Moldova 2017".
Также в городах Молдовы пройдет пятый по счету Международный кинофестиваль "Свидание с Россией" при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир".
О подробностях мероприятий расскажут:
— директор Первой международной выставки и бизнес-форум "Expo-Russia Moldova" Светлана ЗАБЕЛИНА.
— руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Михаил ДАВЫДОВ.
— генеральный продюсер международного кинофестиваля "Свидание с Россией" Владимир ПИРОЖОК.
— президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей ХАРЯ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.