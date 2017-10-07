Додон поздравил Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравления с днем рождения, о чем сообщил на своей официальной странице в facebook.

"Сегодня день рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Передал мои самые теплые дружеские поздравления и пожелания доброго здоровья, долголетия и новых успехов во славу Государства Российского и его народа. Также, выразил надежду, что плодотворная деятельность и огромный опыт на посту президента, решимость и энергичность и в дальнейшем будут служить процветанию России, росту ее могущества и экономического потенциала во имя настоящего и будущего российского народа", — написал Додон.