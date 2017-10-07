Узнайте, кто примет участие в EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017 - организаторы мероприятия обнародовали список компаний

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Первая международная российско-молдавская выставка EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017 и Кишиневский бизнес-форум пройдут 10-12 октября 2017 года в Кишиневе, во Дворце республики, сообщили корреспонденту Sputnik в оргкомитете мероприятий.

Оба события проводятся в целях расширения двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

На выставке будет представлена экспозиция Министерства промышленности и торговли России где гости смогут увидеть инновационные разработки предприятий в различных отраслях промышленности. Это агропромышленный комплекс, машиностроение, телекоммуникации и связь, энергетика, строительство, медицина и фармацевтика, химическая промышленность, деревообработка, образование, транспорт.

В обоих мероприятия будут участвовать такие предприятия как ЗАО СП "Брянсксельмаш", АО "Вектор-БиАльгам", ООО "МЕДПЛАНТ", АО "Вертолеты России", ФГБНУ "ВИЛАР", ООО "ВИП БИ", ООО "ДИАС", АО "Завод котельного оборудования", ООО МНПП "Инициатива", АО "Каменскволокно", ГК "МАГАМАКС", ООО ПФК "Маяк", ООО "МИКРОМЕТАН", НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), ООО "Оптикэнерго", ООО "ПластФактор", ООО "РосАгроИмпэкс", ООО НПО "РОСТ", ООО "РостовКомпозит", ООО "Руселф-Рециклинг", ООО "Стройконструкция", ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ВНИИЗЖ), АНО Центр поддержки экспорта Ростовской области и другие.

В рамках Первого кишиневского Бизнес-форума "Перспективы расширения экономического сотрудничества России и Молдовы на современном этапе" состоятся круглые столы по сельскому хозяйству, здравоохранению, образованию, энергетике с участием руководителей профильных государственных и частных структур, министерств, управлений мэрии Кишинева, бизнес-сообществ, Торгово-промышленных палат, а также будет проведена Контактно-Кооперационная биржа в формате В2В.

Торжественное открытие выставки и форума состоится 10 октября в 10.00.

Также на полях экспозиции состоится кинофестиваль "Свидание с Россией" и флористическое шоу. Торжественное открытие фестиваля и шоу 10 октября в 17.30.

Организатор выставки — ОАО "Зарубеж-Экспо". Соорганизаторы: с российской стороны —Международная ассоциация фондов мира, с молдавской стороны — Торгово-промышленная палата Республики Молдова. Проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Международным информационным партнером выставки EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017 и фестиваля "Свидание с Россией" является информационное агентство и радио Sputnik Молдова.