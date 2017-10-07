Шокирующее видео: парень отправил в нокаут девушку одним ударом

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В соцсетях опубликовано видео о происшествии в российском Ульяновске.

Возле ночного клуба "Молоко" в центре города произошел нелицеприятный разговор между парнем с бутылкой пива и девушкой с сигаретой. Видимо, девушка чем-то не угодила своему оппоненту. На записи сперва слышен голос парня. Девушка заплетающимся языком отвечает ему: "А ты что? А ты что ударишь меня, что ли?".

Затем девушка начинает прикуривать сигарету спичками. Парень аккуратно задувает спичку. Молодая особа швыряет спичку ему в лицо, после чего получает резкий удар в лицо и навзничь падает на асфальт.