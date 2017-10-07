Настоящий природный коллапс наступит в Молдове в воскресенье - желтый код метеоопасности продлевается

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Желтый код метеоопасности продолжит действовать в центре и на юге Молдовы — на страну, как ожидается, нахлынут дожди и сильный ветер.

И так продолжится до самого вечера воскресенья, сообщают метеорологи.

Объем осадков местами ожидается до 20 литров на квадратный метр, ветер будет местами до 20 метров в секунду.

В четверг и пятницу будет солнечно, без осадков.

Будут ли в населенных пунктах обрывы проводов и поваленные деревья? Конечно, стоит ожидать худшего, но надеяться все равно нужно на лучшее.