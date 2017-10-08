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Женщина из Молдовы рассказала, как работает программа по переселению в Россию

© RIA Novosti.
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Бывшая гражданка Молдовы Лидия Малай рассказала о том, выполнили ли власти Российской Федерации все обещания по переселению, которые давали в Кишиневе, в представительстве ФМС

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Вот уже несколько лет очереди у представительства российской Федеральной миграционной службы в Кишиневе не иссякают. Достаточно много наших граждан спешат связать свою судьбу именно с Российской Федерацией, видя там возможность трудоустроиться, желая более стабильного будущего для себя и своих домочадцев.

Однако, несмотря на уверенность в принятом решении навсегда переехать из Молдовы в Россию, многих пугает неизвестность. Людей волнуют главные, житейские вопросы: смогут ли они устроиться на новом месте, выдадут ли им обещанные подъемные деньги, как долго продлится процесс оформления российского гражданства и документов, удостоверяющих личность гражданина уже другой страны?

Об этом корреспондент Sputnik Молдова поговорил с нашей землячкой Лидией Малай, которая вместе с детьми поехала по переселению в Тульскую область и уже почти год является гражданкой России. История ее жизни более, чем прозаична, однако решительности этой женщина надо отдать должное. 

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"Так случилось, что семь лет назад мой муж скончался от тяжелого недуга. Я осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми. По профессии я — повар, работала в столовой. Не буду обманывать, что голодали, но денег катастрофически не хватало, ведь на зарплату в 4200 леев втроем не проживешь. Сначала думала нелегально поехать в Италию на заработки, но детей не с кем было оставить. Решила вместе с ними принять участие в федеральной программе по переселению в Россию", — рассказала Лидия Федоровна.

По словам женщины, если бы у нее не было двоих детей, которым необходимо учиться и которым нужно предсказуемое будущее, она ни за что бы не рассталась с родной Молдовой.

"Одной не много надо, и можно было выжить на те копейки, что получала в столовой. Но беспокоилась за детей, хотела, чтобы они вышли в люди, получили хорошее образование, а не уехали, как все, в качестве чернорабочих куда-нибудь в Италию", — подчеркнула собеседница.

Как отметила в беседе с корреспондентом Sputnik Лидия Малай, после того, как она с детьми получила документы в Кишиневе, были опасения: что не все, из обещанного в представительстве ФМС в Молдове, будет реализовано на практике по приезду на место назначения. Однако, уже в России, женщина была приятно удивлена, когда в представительстве ФМС по Тульской области, ее нормально встретили, объяснили подробности всех этапов оформления документов, разрешения на временное проживание, а затем и паспорта гражданки Российской Федерации.

"Больше всего боялась, что мне с детьми не предоставят жилье в центре временного размещения, поскольку в случае, если бы мне пришлось снимать жилье в Туле, моих скудных сбережений хватило бы на полтора месяца. Однако, нам предоставили места. Спустя некоторое время мне удалось оформить Трудовую книжку и затем найти неплохо оплачиваемую работу по профессии. Не возникло проблем и с оформлением РВП и российского гражданства. Весь процесс занял не более полугода. Сейчас удалось взять жилье в ипотеку. Даст Бог, выплачу все, так силы и желание работать есть", — заявила собеседница. 

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По словам нашей соотечественницы, в России покрыли все необходимые расходы на транспортировку в контейнере всего имущества, которое она перевозила из Молдовы в Россию. На момент получения российского гражданства у Лидии Федоровны не возникло проблем и с получением обещанных подъемных. Как отметила женщина, пусть деньги и небольшие, но на начальном этапе стали для нее и детей значительным подспорьем.

Не без горечи в голосе наша, уже бывшая, соотечественница говорит о том, что скучает по Молдове, по родной речи, по музыке своего края. Однако, рациональное, по словам Лидии Малай, конечно же, взяло верх над эмоциональным.

"К сожалению, в родную Молдову придется приезжать теперь только изредка. И то, чтобы навестить тех немногих друзей, кто там еще остался, и поклониться могилам родителей", — заключила собеседница.

Теги:
подъемные деньги, программа переселения, подробности, ФМС, молдова, детали, россия, переселенцы, ФМС России, Лидия Малай, Тула, Москва, Молдова, Россия, Кишинев
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