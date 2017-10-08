Ученые рассказали, чем можно заменить секс, когда его не хватает

Обыкновенный шопинг может в полной мере заменить интим, но только в том случае, если покупки совершаются человеком с воодушевлением: к такому выводу пришла группа ученых из США

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Американские ученые выяснили, что шопинг может приносить большее удовольствие, чем секс, проведя исследование на фокусной группе людей.

Отмечается, что совершающих покупки людей можно разделить на две категории. К первой относятся "вдохновленные покупатели", которые стараются покупать вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Вторую группу составляют люди, которые ходят в магазины только для того, чтобы соответствовать окружению и следовать моде.

Исследователи проанализировали мозговые гамма-ритмы испытуемых и обнаружили, что 84% покупателей первой группы получают во время шопинга большее удовлетворение, чем во время секса или победы в соревнованиях.

При этом на вторую категорию поход за покупками производит обратный эффект, вызывая только умственное утомление и физическую усталость.