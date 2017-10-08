Сколько денег съели молдавские "грантоеды"

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. За несколько десятков лет только через агентство США по международному развитию USAID в Молдову поступило свыше миллиарда долларов. США помогают республике "в укреплении демократических институтов", "в восстановлении экономики", "в формировании правового государства" и прочее.

Деньги эти поступают в республику в виде грантов и кредитов, которые простой человек, безусловно, не ощущает. Но останавливаться США, судя по всему, не намерены.

В конце сентября стало известно, что на поддержку молдавских НПО американцы выделят еще более 20-ти миллионов долларов США. Что и кто скрывается за таким обширным понятием, как гражданское общество, чем занимаются финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и сколько вообще в Молдове "грантоедов"? Об этом в беседе с корреспондентом студии Sputnik Молдова рассказал политолог, бывший вице-премьер молдавского правительства Виктор Степанюк.

"У нас в республике под гражданским обществом подразумеваются неправительственные организации. Мы всегда должны задаваться вопросом: кто их финансирует, и как председатели таких НПО зарабатывают себе на жизнь. Развитием так называемых общественных организаций в Молдове занимается порядка 36-40 тысяч человек. Как правило, эти люди финансируются из-за рубежа. Большую часть этих НПО финансово подпитывает, как США, так и Румыния, и ряд стран Западной Европы", — подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, выделяя существенные средства "на развитие гражданского общества в Молдове", Запад через такие неправительственные организации пытается оказать существенное влияние на внутреннюю политику страны, на процессы, происходящие в обществе, на определение геополитического курса республики. Как правило, по словам Степанюка, такие неправительственные организации проводят однобокую деятельность, опирающуюся на идеи, разделяющие общество.

В то же время, по мнению эксперта, граждане страны не должны под лозунгами и знаменами таких организаций разделяться по политическим баррикадам, а сплачиваться вокруг идей, которые способствуют единению народа, развитию страны.

"Следует спросить у представителей таких организаций: где долгосрочные социальные и экономические проекты, где интеллектуальные разработки, где инициативы, направленные на развитие молдавской культуры, национальных меньшинств? Почему нет инициатив по содействию в приднестровском урегулировании? Если бы эти организации по-настоящему действовали в интересах гражданского общества, в Молдове, при поддержке таких НПО развивалось бы гражданское общество, налаживался бы диалог между двумя берегами Днестра", — подчеркнул эксперт.

Как заметил собеседник, финансируя такие организаций, США находят средства на противодействие вещанию в республике российских СМИ, небедные люди из Румынии не прочь "подогреть леем" НПО, продвигающие унионистские идеи. Причем, если ранее, по словам эксперта, финансирование таких общественных организаций в Молдове тщательно скрывалось кредиторами из-за рубежа, сегодня они вынуждены отчитываться у себя на родине перед контролирующими органами, что фактически легализует вмешательство во внутренние дела нашей республики со стороны других государств.

"Проблема деятельности таких НПО, "успешно осваивающих западные гранты" существует не только в Молдове. Точно также они действуют и на Украине, и в Грузии, и в Армении: на пересечении двух больших мировых геополитических полюсов. И Молдова от деятельности таких "активистов-общественников" только теряет, в то время как они осваивают многотысячные гранты", — подытожил Степанюк.