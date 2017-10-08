Астролог о том, когда граждане Молдовы заживут обеспеченно и богато

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В суете городов и потоках машин многие жители нашей страны так или иначе стремятся жить обеспеченно. По крайней мере, делают все возможное, чтобы заработать на самое необходимое, зачастую не гонясь за роскошью. У кого-то получается стать надежной опорой для семьи, другие живут, довольствуясь малым и отказывая себе в небольших "послаблениях режима" и радостях.

Согласно данным социологов, более 40 процентов населения нашей республики еле-еле сводят концы с концами, а то и живут за чертой бедности. Очевидно, что у многих из них на протяжение, как минимум, четверти века есть мечта жить более-менее обеспеченно, так, чтобы не думать о том, что нечем завтра накормить ребенка или оплатить счета за коммунальные услуги.

Однако, меняются президенты, правящие коалиции, видные политики сменяют друг друга, а у значительной доли граждан денег в кошельках не прибавляется. Складывается ситуация, при которой, что называется, стоит уповать на небеса.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI На что граждане Молдовы чаще всего берут кредиты

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: что уготовили звезды жителям страны? Долго ли многим прозябать в бедности, либо долгожданное благосостояние — не за горами? Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik Молдова дала астролог Лучия Палий.

"С точки зрения астрологии, последние пять лет были крайне кризисными для Молдовы. Ближе к началу 2018-го и в последующие три с половиной года будет наблюдаться затишье, ситуация с постепенным выходом из затянувшегося кризиса. Не могу сказать, что будет резкое улучшение в экономике, но граждане в финансовом плане почувствуют себя немного увереннее, стабильнее", — заявила собеседница.

По словам астролога, вопреки расхожим мнениям, у Молдовы все же есть шанс стать маленькой Швейцарией. Звезды благоволят нашим талантливым и трудолюбивым людям, которые, в свою очередь отплачивают небесным светилам, прославляя нашу родину далеко за ее пределами. По утверждению астролога, именно благодаря своему народу и его терпению Молдова все же выйдет из затянувшегося финансово-экономического крутого пике.

"На момент формирования независимой Молдовы в 1991 году, на стыке августа и сентября месяцев сложилась очень интересная комбинация планет. Молдова тогда находилась под знаком Девы. Государства, "родившиеся" под этим знаком, как правило, проходят долгий процесс становления, после чего обретают долгожданную стабильность и уже стремятся к более высокой ступени благосостояния", — заключила Палий.

В свое время великий Сократ говорил: "чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам". Будем надеяться, что в нынешней ситуации, когда у значительной части населения не хватает средств на самое необходимое, мы все останемся добрее друг к другу, а богатство, как известно, дело наживное.