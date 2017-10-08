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Автомобили в центре Кишинева попали в потоки горячей воды

Как гражданам Молдовы продают "машины-утопленницы"

© Sputnik/ Miroslav Rotari
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Зампред Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, по каким признакам определить, что авто, которое пытаются вам продать, побывало под водой

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Пункт приема европейского металлолома: так иронично стали называть нашу страну из-за того, что именно наши граждане покупают автомобили с болгарскими, литовскими, латвийскими номерами. Свежепригнанные "стальные кони" обходятся их владельцам гораздо дешевле, чем машины, купленные на авторынках в Молдове.

Однако, общеизвестно, что в странах ЕС, откуда к нам пригоняют такие авто нередким явлением становятся наводнения, которые весьма часто затрагивают и частные авто, которые после отступления вод их хозяева стараются немного реставрировать и спешно продать.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: по каким признакам распознать, что авто, которое гражданин Молдовы купил за рубежом приняло на себя удар европейских вод? Ответ на этот вопрос дал заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару. 

Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии
© Sputnik. Владислав Думанов
Ретро-автомобили из Молдовы продемонстрировали в Румынии

"После обретения независимости наша республика столкнулась с серьезной проблемой: советские автомобили перестали интересовать наших граждан, а на новые просто не хватало средств. Поэтому мы стали европейско-американской свалкой автомобилей, в Молдову начали большим потоком завозить старые машины. Если на начало 90-х годов в стране насчитывалось порядка 30-40 тысяч автомобилей, то на сегодняшний день по дорогам республики курсирует порядка 900 тысяч транспортных средств", — подчеркнул Кожокару.

По словам автоэксперта, последние годы мы наблюдаем, как в Молдову завозят автомобили, купленные в ЕС за бесценок, которые побывали в серьезные авариях, либо побывали в наводнениях. В основном таких "утопленниц" пригоняют из южных регионов Германии, которые несколько лет назад пострадали от серьезных наводнений. Также таких видавших виды "стальных коней" привозят из соседней Румынии, которая время от времени страдает от атаки вод, из Италии, где систематически происходят такие природные катаклизмы. Везут такие авто из Польши и Франции.

"Автомобиль, попавший в наводнение, вообще не очень дальше пригоден к эксплуатации. Вода наносит серьезный вред двигателю, коробке передач, тормозной системе, компьютерному оборудованию. Более того, мелкодисперсные частицы попадают в двигатель машины, значительно сокращая срок его службы. Так, что сам того не подозревая, начинающий автолюбитель, приобретая такую машину, в буквальном смысле, покупает кота в мешке", — заявил Кожокару. 

Гавана и ее туристы, архивное фото
© REUTERS/ Alexandre Meneghini
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Собеседник отмечает: как правило народные умельцы могут собрать один автомобиль из нескольких таких "утопленников", учитывая, что до "реставрации" все они были одной марки и модификации.

По словам эксперта, даже реставрированную машину, побывавшую в потопе, можно узнать по простому признаку, даже если обивка сидений и декоративные детали салона авто были мастерски заменены. Дело в том, что немногие ловкачи из авторсервисов удосуживаются поменять каркас сидения, который, в случае если машина подвергалась затоплению, останется ржавым. Более того, если снять чехлы с сидений, то по характерному стойкому запаху въевшейся в набивку сидений влаги, также можно узнать, что авто принимало на себя удар вод.     

Теги:
покупка машины б/y, утопленники, наводнения, автомобили, продажа, Союз автоводителей, Олег Кожокару, Европа, Молдова, Брюссель, Кишинев
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