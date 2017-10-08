19:45 08 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Старт продаж iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Как правильно заряжать смартфон, не "убив" при этом батарею

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
91 0 0

Корреспондент Sputnik Молдова провел анализ мнений экспертов о том, как продлить жизнь своему "чуду техники", умещающемуся в карман

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Если раньше, согласно распространенной поговорке, человека встречали по одежке, то последнее десятилетие ознаменовалось тем, что судят о его благосостоянии по тому, какой мобильный телефон носит в кармане или выкладывает на стол при встрече его обладатель.

Однако, как дорогие брендовые смартфоны, так и простые "китайцы", цена которых варьирует у отметки в 150-200 долларов, требуют бережного отношения для продления срока их эксплуатации. В особенности это касается батарей электронных девайсов, "жизнь" которых можно продлить при правильной зарядке.

Существует целый ряд полезных рекомендаций специалистов, как продлить срок службы аккумулятора смартфона, тем самым дав возможность сэкономить на покупке нового.

Литий-ионная депрессия

Оказывается, что при неправильной зарядке батареи смартфонов испытывают своеобразный "стресс". А среди самых распространенных ошибок владельцев таких электронных устройств — держать смартфон на зарядке после того, как батарея пополнена на все сто процентов. После полной зарядки, аккумулятор, подключенный к сети питания, продолжает получать электричество в виде небольших импульсов, поддерживающих его на максимальной зарядке, что сказывается на быстром износе батареи.

Более того, по рекомендации специалистов, не стоит заряжать телефон на все сто процентов, а ограничиться на отметке в 65-75. Дело в том, что на последней "стометровке" батарея смартфона заряжается под высоким напряжением, что сказывается на быстром ее износе.

Смартфон "на диете"

Подобно тому, как диетологи рекомендуют людям есть много раз в день понемногу, чтобы сохранить здоровье и силуэт, так и в случае со смартофнами: заряжать их необходимо дозированно, по чуть-чуть при любой удобной возможности, чтобы максимально продлить срок их службы.

Так, рекомендованный интервал зарядки смартфонов, который следует соблюдать при такой "литий-ионной диете" составляет 30-70 процентов от полной зарядки.

"Голодать" батареи смартфонов тоже очень не любят. Более того, одним из опасных прецедентов для аккумуляторов служит их использование на заряде в 10-15 процентов при одновременно использовании различных функций телефона. Такая встряска также может значительно сократить срок службы батареи электронного девайса.

Холод и зной: смартфон — "la gunoi"

Большинство аккумуляторов смартфонов очень "не любят" перегрева или переохлаждения. Поэтому, если ваш аппарат находится длительное время под воздействием прямых солнечных лучей, либо вы долго используете его на морозе, это может привести к "преждевременной кончине" его аккумулятора.

Более того, многие аппараты "не любят" слишком массивных и толстых чехлов, которые не позволяют батарее своевременно охлаждаться и постепенно приводят к ее раннему износу.  

По теме

Смартфон в помощь: 3 лучших приложения для изучения иностранных языков
Теги:
эксплуатация, батарейка, срок эксплуатации, аккумуляторы, меры предосторожности, использование, смартфон, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Конференции Роль средств массовой информации в защите и развитии литературного азербайджанского языка
    "Золотые" слова

    Азербайджанских ведущих будут штрафовать за ошибки в речи, за этим будет следить специальный отдел контроля медиа.

  • Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
    Армянский ГЛОНАСС

    Аналог российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" будет создан в Армении – армянские и российские компании договорились сотрудничать в сфере навигации.

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    "Мистер Убийство"

    Казахстанец попросил главу МВД изменить транслитерацию русских фамилий латиницей из-за недоразумений при прочтении по-английски фамилии "Хилл".

  • Агрессивная корова в центре Бишкека
    Привели в исполнение

    Корову, которая стала известна после того, как напала на нескольких жителей Бишкека, в том числе сотрудника милиции, пустили на мясо.

  • Махмаюнус Каримов
    Травяной бизнес

    В Ленинградской области близ Финского залива работает предприятие по производству иван-чая, созданное таджикским и русским бизнесменами.

  • Вылет оперативной медицинской группы в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи узбекистанцам, пострадавшим в результате автокатастрофы
    Помощь летит

    Оперативная медицинская группа из Узбекистана вылетела в Россию для оказания помощи узбекистанцам, пострадавшим в ДТП во Владимирской области.

  • 19-я Российская агропромышленная выставка Золотая осень-2017
    Дары Осетии

    Северная Осетия примет участие в главном аграрном форуме России – выставке "Золотая осень – 2017", которая проходит на ВДНХ в Москве.

  • Вышка мобильной связи стандарте LTE
    Безграничные возможности

    Латвийская разведка считает, что нарушение работы сотовой сети и номера службы спасения 112 показывает возможности России в области электронной войны.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Больше не награжден

    Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила государственной награды бывшего директора компании "Автомагистраль" за расточительство.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ Владимир Путин на церемонии старта тура Кубка чемпионата ФИФА-2018 на Большой спортивной арене во время посещения олимпийского комплекса Лужники в Москве
Владимиру Путину седьмого октября исполняется 65 лет
Выставка кондитерского искусства в Лондоне
Рай для сладкоежек: кондитерская выставка прошла в Лондоне
Национальный день вина
Программа празднования Дня вина-2017

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться