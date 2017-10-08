В Румынии вновь произошло землетрясение, которое почувствовали в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Румынский национальный Институт исследования и развития физики Земли передал, что в ночь с субботы на воскресенье, в 4 часа 49 минут, было зарегистрировано очередное землетрясение магнитудой в 4,2 балла по Шкале Рихтера, произошедшее в сейсмически-активной зоне Вранча. Очаг подземных толков находился на глубине в 132 километра.

Землетрясение произошло в непосредственной близости от следующих румынских населенных пунктов: Нехою (45 км), Одобешть (48 км), Ковасна (54 км), Рымнику Сэрат (55 км), Панчу (55 км).

Вчера, 7 октября, в Румынии также произошло менее сильное по магнитуде землетрясение, очаг которого находился в уезде Бузэу. Интенсивность субботних подземных толчков в Румынии составила лишь 3,4 балла по шкале Рихтера.