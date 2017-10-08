В понедельник, 9 октября 2017 года, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему: презентация проекта "Этнический караван Молдовы", инициированный молодежным движением "Наследники Штефана"

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Какова нынешняя межэтническая ситуация в Молдове? Что может сделать молодежь для создания в обществе гармоничной межэтнической среды, которая смогла бы гарантировать социальный мир в нашей стране? Эти вопросы обсудят гражданские активисты молодежного движения "Наследники Штефана", которые представят детали проекта "Караван этнических караванов в Молдове".

Участники:

— президент молодежного движения "Наследники Штефана" Думитру РОЙБУ;

— координатор проекта, молодежное движение "Наследники Штефана" Алина ТАБАКАРЬ;

— координатор проекта, молодежное движение Наследники Штефана" Дорин ЧУРЯ;

— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Виктор САНДУ;

— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Влад НЕПОЛЮК;

— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Кристиан ЭРМУРАЧИ;

— волонтер, член движения "Наследники Штефана" Анастасия ФОЙУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.