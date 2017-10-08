Дождь стеной: не помешала ли непогода вылетам рейсов из Кишинева

Несмотря на желтый код метеорологической опасности в связи с проливными дождями, кишиневский аэропорт работает в штатном режиме

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Несмотря на ненастные природные условия, в Молдове погода пока — летная. Прибытие и вылет рейсов из Международного кишиневского аэропорта осуществляется в штатном режиме, без задержки рейсов.

Так, утром 8 октября, из Кишинева успешно осуществили взлет рейсы, следовавшие в Ираклион, Берлин, Москву, Анталью, Бухарест, Верону, Франкфурт, Афины и Киев.

Не возникло проблем с вылетом из молдавской столицы и у пассажиров, зарегистрировавшихся на авиарейсы в Дублин, Лондон, Мюнхен, Рим и Турин.

Напомним, что до вечера воскресенья, 8 октября, на большей части территории Молдовы действует желтый код метеорологической опасности в связи с проливными дождями.