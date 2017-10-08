Огненная трагедия под Криулянами: спасатели не успели

Женщина 44 лет погибла в результате возгорания старого дома в селе Зэиканы

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В субботу вечером 44-летняя женщина погибла в собственном доме в результате мощного пожара. Трагедия произощла около 22 часов в селе Зэиканы Криулянского района Молдовы.

На место происшествия выехала пожарная команда, которая ликвидировала масштабное возгорание, однако слишком поздно. Войдя в разоренное огнем жилище, спасатели обнаружили уже обугленный труп женщины. Все имущество погибшей также было уничтожено огнем.

Причины возгорания дома в Криулянском районе предстоит выяснить специалистам.