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Пожар в Кишиневе

Огненная трагедия под Криулянами: спасатели не успели

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Женщина 44 лет погибла в результате возгорания старого дома в селе Зэиканы

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В субботу вечером 44-летняя женщина погибла в собственном доме в результате мощного пожара. Трагедия произощла около 22 часов в селе Зэиканы Криулянского района Молдовы.

На место происшествия выехала пожарная команда, которая ликвидировала масштабное возгорание, однако слишком поздно. Войдя в разоренное огнем жилище, спасатели обнаружили уже обугленный труп женщины. Все имущество погибшей также было уничтожено огнем.

Причины возгорания дома в Криулянском районе предстоит выяснить специалистам. 

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Теги:
трагедия, жертвы, спасатели, огонь, пожар, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, Заиканы, Криуляны, Молдова, Кишинев
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