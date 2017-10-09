Какой будет погода в начале недели: точный прогноз на 10 и 11 октября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 9 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, вероятность осадков минимальна, температура воздуха составит + 12 + 15 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 15 С в Кишиневе и + 16 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —740 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +13 С днем, а ночью +4 С.

В центре республики ожидается от +12 до + 14 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 15 градусов днем и +6 С в ночные часы.

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В ближайшие дни — во вторник, 10 октября, и в среду, 11 октября, ожидается малооблачная погода и постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 15 + 17 С.

Праздники

Всемирный день почты (World Post Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

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Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день создания союза почтальонов.

Народные приметы

К 9 октября крестьяне оканчивали все работы в поле и начинали следить за осадками, по которым предсказывали погоду. 9 октября отмечали день Иоанна Богослова, который в народе считался наставником иконного дела и покровителем живописцев. В церкви его почитают как Божьего странника, который последовал на Голгофу за Христом. В народе Иоанну молились перед отправлением в долгую дорогу, поскольку верили, что дороги обычно притягивают нечистую силу, и путь может быть достаточно опасным. Говорили, что на таких дорогах обитают ведьмы, покойники и другие духи, погибшие без покаяния. На перекрестках по ночам лешие играют, ждут странников, пугают и убивают их. Поэтому, говорили, что человеку, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно нужно было остерегаться нечистой силы пьяным людям.