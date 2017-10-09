Какие психологические проблемы душат наших граждан

Во вторник, 10 октября, в 14.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост, приуроченный к Всемирному дню психического здоровья.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Ежегодно десятого октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Целью учрежденного в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health) дня является повышение информированности населения о проблемах психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактика и лечение психических расстройств.

О том, с какими психологическими проблемами сталкиваются современное общество в Молдове и других странах, расскажут эксперты в области психологии и психиатрии:

в Кишиневе:

— психолог Людмила СЕМИНА-ГИЦУ.

В Баку:

— президент Азербайджанской психиатрической ассоциации Надир ИСМАИЛОВ;

В Бишкеке:

— директор республиканского центра психического здоровья Ураимжан ИСМАИЛОВ.

В Астане:

— директор Евразийского Института практической психологии и психотерапии, кандидат психологических наук Марина КОЛЯЕВА.

Психиатры и психологи на площадке в Минске.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.