Метровые снежные сугробы в Румынии: чего ждать в Республике Молдова

Метели в октябре - на некоторые зоны Румынии обрушились снегопады, снежные заносы достигают метра: какая погода ожидается в Республике Молдова

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Румынию запорошило снегом в октябре. Как отмечают местные метеорологи, в некоторых зонах страны-соседки уровень снега достиг до одного метра. Речь идет о Трансфэгэрашском шоссе, которое проходит через горный массив Фэгэраш.

© Sputnik/ Yana Zaharova Предупреждение метеорологов: нас ждет очень суровая зима

Из-за снегопада и метели прошлой ночью там оказались заблокированными множество машин. Чтобы высвободить транспортные средства из заносов понадобилась помощь спасателей.

На трассе Трансальпина также намело. Уровень снега там достиг полметра. В связи с этим эта дорога оказалась заблокирована на два дня.

В Республике Молдова же синоптики обещают на этой неделе хорошую погоду. Температура воздуха достигнет до +22 градусов по Цнельсию. Теплеть начет со среды, когда воздух прогреется до +15..+20 градусов, и достигнет максимума в +22 в четверг и пятницу. В субботу и воскресенье на столбиках термометров ожидается +11..+17.