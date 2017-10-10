Мидриган: молдавских заключенных содержат в нечеловеческих условиях

Адвокат Павел Мидриган рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, избивают ли заключенных в пенитенциарных учреждениях

В известном фильме "Хочу в тюрьму" герой картины Семен Лямкин, сыгранный Владимиром Ильиным, в буквальном смысле рвался в голландскую тюрьму, условия содержания в которой, скорее, напоминали санаторий.

В суровой молдавской действительности все не так. В конце лета нынешнего года молдавское общество сотрясла новость о жестоком избиении и смерти в пенитенциаре задержанного Андрея Брэгуцэ. В минувшие выходные сразу двое заключенных столичного следственного изолятора совершили попытки самоубийства.

Мы решили выяснить: правда ли, что на молдавской "зоне" заключенных избивают и издеваются над ними?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал адвокат Павел Мидриган