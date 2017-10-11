Эксперты в Мадриде и Москве расскажут о ситуации в Каталонии

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Несмотря на запрет Конституционного суда Испании, региональный парламент Каталонии запланировал заседание, на котором, как ожидается, может быть провозглашена независимость региона.
О ситуации в Каталонии и в Испании в целом, о реакции Мадрида и Брюсселя на заявления каталонских политиков, о дальнейших шагах, которые неминуемо должны привести к началу переговорного процесса, а также об издержках и сложностях, которыми он может сопровождаться, пойдет речь в ходе видеомоста.
Участники в Мадриде:
— депутат конгресса Испании от автономного сообщества Валенсия Хосе Мария Чикильо БАРБЕР;
— адвокат, член Панъевропейского международного союза, профессор права в Университете Короля Хуана Карлоса I Карлос Уриарте САНЧЕС.
В Москве:
— генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
— доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, в Facebook, в пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.
Свои вопросы к участникам видеомоста вы можете направить по адресу, указанному в аккредитации.