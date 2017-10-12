Ковалева: молдавские политики демонстрируют аморальное поведение

Доктор психологии Елена Ковалева в эфире студии Sputnik Молдова рассказала о том, почему граждане равнодушны к событиям в стране и, в большинстве своем, не верят предвыборным посулам представителей политических элит

По прошедшим протестам внепарламентской оппозиции, по тому, как в частных беседах с журналистами граждане республики отзываются о процессах, происходящих в Молдове, и о самих политиках, несложно проследить всеобъемлющее разочарование жителей страны.

Причем политическая апатия, равнодушие к тому, что говорят с "высоких" трибун, охватывает все больше граждан, которые живут по принципу: "вы, там, на верху, делайте, что хотите, только нас не трогайте".

И, если раньше, избиратели голосовали на участках, с надеждой опуская заветные бюллетени в урну, то сегодня все больше предпочитают "голосовать ногами", на время или навсегда уезжая из страны.

Статистика миграции населения из Молдовы весьма печальна: по разным данным, ежегодно страну безвозвратно покидает порядка 30 тысяч трудоспособных граждан.

Чем обусловлена такая аполитичность и ощущение состояния безнадежности среди населения республики?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.