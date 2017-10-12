Журавлев: реинтеграцию Молдовы необходимо проверять на практике

Пройдена ли точка невозврата в приднестровском урегулировании, либо два берега одной реки обречены жить в едином государстве: ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал российский политолог Дмитрий Журавлев

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что ощутимые практические шаги по планомерному урегулированию приднестровского конфликта станут возможными после парламентских выборов 2018 года.

Осенью нынешнего года правительство Молдовы вынесло на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе российского воинского контингента с территории приднестровского региона. Аналогичный вопрос молдавский кабмин пытался включить в повестку дня Ассамблеи НАТО, однако в Североатлантическом альянсе на время отказались от его рассмотрения.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: возможно ли в полной мере реинтегрировать республику, либо точка невозврата в отношениях двух берегов Днестра уже пройдена?

Ответ на этот вопрос в эфир дал политолог, генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.