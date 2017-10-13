Какой будет погода в День города: точный прогноз на 14 и 15 октября

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КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 12 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, возможны на юге кратковременные дожди, температура воздуха составит + 17 + 19 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 19 С в Кишиневе и + 20 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +17 С днем, а ночью +4 С.

В центре республики ожидается от +17 до + 19 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 20 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в субботу, 14 октября, и пятницу, 15 октября, ожидается малооблачная погода, вероятны небольшие осадки. В целом температура будет держать на уровне + 17 + 19 С.

Праздники

о многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day) — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи…

Nicolai Kibich Православный календарь на 2017 год

Ничего удивительного в этом нет. Ведь яйца — самый универсальный продукт питания.

Народные традиции

Предание гласит, что 13 октября люди старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Приближался праздник Покрова, а потому, необходимо было навести порядок в доме. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли. Говорили, что русский человек рождался на соломе и умирал на ней. На соломе обычно спали, ее использовали для изготовления занавесей для окон, кормили соломой скотину. Если лето было влажным, то солома сгнивала, но и тут ее не выбрасывали, а применяли для того чтобы покрывать крыши изб.