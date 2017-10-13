Наращивание сил НАТО в Европе и безопасность Молдовы

Во вторник, 17 октября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Безопасность Молдовы и усиление НАТО в Европе"

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Группировка НАТО усиливает свое присутствие в восточных странах ЕС. Интересы военного блока затрагивают и Республику Молдова, где происходит прямое соприкосновение интересов с одной стороны США и ЕС, с другой России. К каким последствиям для Молдовы может привести конфликт интересов великих держав? Какой стратегии безопасности РМ стоит придерживаться руководству страны, учитывая интересы граждан РМ? Эти и другие темы будут обсуждаться в ходе мероприятия.

Участники:

— председатель Ассоциации историков и политологов Молдовы, доктор политических наук Сергей НАЗАРИЯ;

— замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор ЖУК.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.