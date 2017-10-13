Кто в Молдове истязает животных

КИШИНЕВ, 13 окт – Sputnik. Граждане встревожены. Вскрываются все новые факты жестокого отношения к домашним животным в Молдове. Представители общественных организаций расскажут о случаях вопиющего отношения к животным в нашей стране. Каковы причины неадекватного поведения людей и что делать с этим явлением? На эти и другие вопросы ответят участники мероприятия:
— президент организации защиты животных Валентина ДУДНИК.
— общественный активист Роман ТРАХТМАН.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Приглашаются также все заинтересованные лица.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.