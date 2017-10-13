Ограбление с изюминкой – как обманщика "раскрыла" служебная собака

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Житель Глодянского района в возрасте 41 года подозревается в ложном вызове с сообщением о преступлении, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

Этот мужчина вызвал представителей органов правопорядка, сообщив им, что у него со двора дома угнали автомобиль. По словам гражданина, вечером он оставил ключи в замке зажигания и заметил пропажу только утром следующего дня.

Полицейские обнаружили машину на окраине села Мовилень Глодянского района. Служебная собака сотрудников Погранполиции должна была установить след угонщика. Идя по следу, собака привела аккурат к дому "потерпевшего", откуда был "угнан" автомобиль.

Дерзкая кража в Кишиневе попала на видео >>> © RIA Novosti. Bogdan Cristel Радиопередача для собак выходит в Германии

Позже полиция установила, что владелец автомобиля вместе со своим 17-летнм жителем отправились на виноградники близ села Виишоара, где украли виноград. Во время совершения кражи их заметили двое местных жителей, охранявших виноградник, частное владение. По словам этих сторожей, воры сели в машину и уехали домой. По дороге они, решив, что, раз авто было замечено, нужно сымитировать его угон, чтобы отвести от себя подозрения.

В автомобиле был найден украденный виноград.

Владелец машины признал свою вину и подтвердил версию следствия. В случае подтверждения всего произошедшего судом, обоим мужчинам грозит до 25 тысяч леев штрафа.