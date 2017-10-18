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Тепло и солнечно: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 октября

© AFP/ Boris Horvat
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (160)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 18 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 23 + 25 С.

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Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 24 С в Кишиневе и + 25 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +22 С днем, а ночью +11 С.

В центре республики ожидается от +20 до + 23 С в дневные часы и +13 +14 С — ночью. На юге температура поднимется до + 25 градусов днем и +16 С в ночные часы.

Уровни опасности погоды
© Sputnik/
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В ближайшие дни — в четверг, 19 октября, и в пятницу, 20 октября, ожидается ясная погода, преимущественно без осадков, также возможно и постепенное повышение температуры на один градус. В целом температура будет держать на уровне + 22 + 24 С.

Праздники

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Нищета — это один из основных моральных вызовов нашего времени — не может оставаться целью единиц; она должна стать призванием многих.

Народные традиции

В церкви 17 октября почитается память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла.

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Им же был посвящен и в сан епископа — в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них.

В народе 17 октября готовили особую настойку, которую называли ерофеич. Обычно использовали для нее различные душистые травы. Традиционная рецептура включала в себя тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душицу, анис и мяту. Травы заливали водкой и настаивали около 10-12 дней в теплом и темном месте. В народе говорили, что такая настойка не только повышает аппетит, но и помогает в лечении самых разных недугов.

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. В частности, связки лука и чеснока подвешивали над дверями домов и сараев. Также говорили, что чаще всего нечистая сила поражает пьяниц и людей, которые недобросовестно исполняют свои религиозные обязанности. Именно поэтому, не рекомендовалось 17 октября гулять, выходить из дома без надобности и уж, конечно же, не следовало напиваться.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (160)

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Теги:
осень, Молдова
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