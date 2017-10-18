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Пригодится ли опыт развития Москвы для Кишинева

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Новости
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В четверг, 19 октября, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеотрансляция пресс-конференции "Драйверы московской экономики: вчера, сегодня, завтра"

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Изучение позитивного опыта развития мировых столиц важен для Кишинева. Что позволяет экономике Москвы быть стабильной в любых условиях? Могут ли инвестиционные расходы бюджета являться драйвером развития российской столицы? Эффективны ли в Москве инструменты поддержки малого бизнеса? Какой эффект дают льготы, предлагаемые бизнесу? Об этом на мероприятии расскажет руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир ЕФИМОВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие будет транслироваться на сайте Sputnik Молдова, в Facebook, а также в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

Теги:
Москва, видеотрансляция, Владимир Ефимов, Москва
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