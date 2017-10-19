10:03 19 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Ветки клена, архивное фото

Какой будет погода в конце недели - точный прогноз на 20 и 21 октября

© Sputnik/ Alexei Danichev
Новости
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (161)
20510

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 19 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 23 + 25 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 23 С в Кишиневе и + 25 С на юге.

Атмосферное давление пониженное. Ожидаются малые геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +22 С днем, а ночью +14 С.

Снегопад в Кишиневе
© Sputnik / EVGHENII PANASENCO
Синоптики Молдовы рассказали о снеге в октябре

В центре республики ожидается от +23 до + 24 С в дневные часы и +13 +14 С — ночью. На юге температура поднимется до + 25 градусов днем и +16 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в пятницу, 20 октября, и субботу, 21 октября, ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне + 22 + 24 С.

Праздники

Международный день кредитных союзов.

На Молдову движется резкое похолодание: быть ли снегу>>>

Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов.

Церковный православный календарь на 2017 год
Nicolai Kibich
Православный календарь на 2017 год

Народные традиции

День Фомы или День Дениса. Говорили, что на Дениса Позимского 19 октября в небе можно в последний раз увидеть кучевые облака в этом году — считалось, что с этого момента наступит зима, начнутся холода. Крестьяне 19 октября подводили итоги хозяйственного года. Молились апостолу Фоме. Отмечали, что с 19 октября дни становятся короче, а ночи — длиннее. 19 октября наполняли амбары самыми разными припасами: овощами, хлебом, вареньем, консервациями, пастилой, солеными грибами. Верили, что чем больше припасешь к 19 октября, тем проще будет пережить зиму — продовольствия хватит до наступления теплых дней. Согласно крестьянским убеждениям, Фома очень любит запасливых и бережливых людей. А вот расточительность не приветствует.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (161)

По теме

Опасная погода: как себя вести во время желтого кода
У природы нет плохой погоды, или что такое метеочувствительность
Теги:
погода в Молдове, прогноз погоды, погода, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает на церемонии по случаю развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа
    Шаг на Запад

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.

  • Марихуана, архивное фото
    Не картошкой единой

    Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.

  • Мальчик у входа в класс в одной из московских школ, архивное фото
    Школьное насилие

    Мониторинг, который провели в 109 школах Грузии в 2016-2017 годах при поддержке Детского фонда ООН, выявил факты насилия над учениками.

  • Ученый с микроскопом
    Необходимая экспертиза

    Судмедэксперты Абхазии устанавливают личность и причины гибели мужчины, чье тело было найдено в горах: предположительно, это россиянин Андрей Лихачев.

  • Цибирова Камилла
    Осетинский клинок

    Осетинская спортсменка Камилла Цибирова в составе сборной Москвы завоевала золото на турнире по фехтованию в Казани.

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи
Сочи с национальным колоритом
Тысячи человек в Барселоне вышли на митинг со свечами
Каталонцы ответили на аресты своих лидеров массовой акцией в Барселоне
Формула 6 кошельков
Формула "6 кошельков" - как научиться копить при любых доходах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться