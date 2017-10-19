Какой будет погода в конце недели - точный прогноз на 20 и 21 октября

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 19 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 23 + 25 С.
Температурный режим
Максимальная температура воздуха составит + 23 С в Кишиневе и + 25 С на юге.
Атмосферное давление пониженное. Ожидаются малые геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.
На севере Молдовы температура воздуха составит днем +22 С днем, а ночью +14 С.
В центре республики ожидается от +23 до + 24 С в дневные часы и +13 +14 С — ночью. На юге температура поднимется до + 25 градусов днем и +16 С в ночные часы.
В ближайшие дни — в пятницу, 20 октября, и субботу, 21 октября, ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне + 22 + 24 С.
Праздники
Международный день кредитных союзов.
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Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов.
Народные традиции
День Фомы или День Дениса. Говорили, что на Дениса Позимского 19 октября в небе можно в последний раз увидеть кучевые облака в этом году — считалось, что с этого момента наступит зима, начнутся холода. Крестьяне 19 октября подводили итоги хозяйственного года. Молились апостолу Фоме. Отмечали, что с 19 октября дни становятся короче, а ночи — длиннее. 19 октября наполняли амбары самыми разными припасами: овощами, хлебом, вареньем, консервациями, пастилой, солеными грибами. Верили, что чем больше припасешь к 19 октября, тем проще будет пережить зиму — продовольствия хватит до наступления теплых дней. Согласно крестьянским убеждениям, Фома очень любит запасливых и бережливых людей. А вот расточительность не приветствует.