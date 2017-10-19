Суд арестовал водителя Lexus, наехавшего на людей в Харькове

Правда, на какой срок была арестована дочь крупнейшего олигарха в Харькове, которая совершила наезд на толпу пешеходов, пока еще не ясно

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Страшное ДТП, которое случилось в Харькове, потрясло не только Украину, но и соседние страны.

Сегодня стало известно, что суд арестовал девушку, которая была за рулем Lexus. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП — по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", — написал Аваков в Facebook.

Он не уточнил, на какой срок арестована девушка.

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По данным украинских СМИ, за рулем Lexus RX 350 находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева, Геращенко назвал ее "девушкой-мажором". Позже он сообщил, что патрульная полиция Харькова неоднократно задерживала ее за нарушения правил дорожного движения. Только за последние два года Зайцеву штрафовали восемь раз, отмечает РИА Новости.