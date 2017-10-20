Какой будет погода в выходные: точный прогноз на 21 и 22 октября

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КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 20 октября, на территории всей страны ожидается солнечная погода, будет ясно, температура воздуха составит + 24 + 25 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 23 С в Кишиневе и + 25 С на юге.

Атмосферное давление повышенное. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +23 С днем, а ночью +14 С.

В центре республики ожидается от +22 до + 24 С в дневные часы и +13 +14 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 25 градусов днем и +16 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в субботу, 21 октября, и в воскресенье, 22 октября, ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков, также возможно и постепенное повышение температуры на один градус.

В целом температура будет держать на уровне + 24 + 25 С.

Праздники

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары всего мира. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

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Народные традиции

Говорят, что с 20 октября этого момента начинается зима, хотя на календаре еще осень. Однако дни становятся короткими, ночи — длинными, а по утрам можно наблюдать даже заморозки.

20 октября крестьяне утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать. Причем, печь полагалось растопить самому младшему членную семьи — верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет. Водоемы еще не покрылись льдом, а потому, необходимо было опустить в омуты бочки с засоленными огурцами на длительное хранение. Кстати, зимой температура подо льдом примерно одинакова и не падает ниже +4 градусов, что было достаточно удобным для хранения припасов. Когда весной лед таял, то хозяева доставали свои припасы, и в результате, на их столе были вкусные соленья как раз в то время, когда еды уже оставалось не слишком много.