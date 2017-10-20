11:04 20 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
пробки

Кишинев "застыл" в пробках: список улиц, где образовались заторы

© Sputnik/ Rodion Proca
Новости
Получить короткую ссылку
47 0 0

В столице из-за тумана возросло количество ДТП, что привело к затору на дорогах

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Тысячи кишиневцев сегодня опоздали на работу. На столицу опустился туман, из-за этого в некоторых районах произошли ДТП. Как известно, даже если машины просто "поцеловались", то это уже создает заторы — и полицию надо вызвать, и из машины выйти, и свидетелей уговорить остаться…

В общем, во многих районах города сегодня пробки:

ул. Каля Ешилор – ул. И. Крянгэ – Штефана чел Маре;

ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере;

ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.

ул. Г. Асаки;

бул. Штефана чел Маре – от ул. Чуфля до ул. Измаил;

перекресток ул. Чуфля – ул. Букурешть в направлении ул. Тигина;

ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.

ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;

бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля – ул. Букурешть.

пересечение ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:

круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект;

ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;

ул. Флорилор в направлении круговой развязки ул. Богдана Воевода – бул. Ренаштерий Национале;

круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале.

Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Города мира. Днепропетровск
    На латышско-украинском

    Центр госязыка Латвии дерусифицирует названия украинских городов – их латышское написание приблизили к украинскому произношению.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Шенген для военных

    Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что в ЕС необходимо ввести "военный Шенген", она собирается обсудить это на встрече глав государств Евросоюза.

  • Анализ текста. Иллюстративное фото
    В поисках справедливости

    Уволенный в 2016 году за критику военного парада Эстонии и союзников по НАТО спасатель Сергей Меньков продолжает поиски справедливости.

  • Российские банкноты, архивное фото
    Ласковый теленок…

    Белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело против россиянина, который почти 20 лет получал две пенсии – и в России, и в Беларуси.

  • Бронемашина Didgori MedEvac разработанная центром Delta
    Сделано в Грузии

    Тбилиси стремится занять свою нишу на мировом рынке вооружений: о потенциале грузинской военной техники – в материале Sputnik.

  • МЧС Абхазии: пропавший в горах турист был знаком с маршрутом
    Это не он!

    Мать пропавшего в горах Абхазии россиянина Андрея Лихачева считает, что найденное недавно тело не принадлежит ее сыну.

  • Строительные работы трансанатолийского газопровода (TANAP), фото из архива
    Коридор безопасности

    ЕБРР выделил средства на строительство газопровода TANAP – он станет частью Южного газового коридора, который усилит энергетическую безопасность Европы.

  • грузовики на КПП
    Проезд открыт

    Правительство Армении одобрило подписание соглашения с Россией об автомобильном сообщении между двумя странами.

  • Вывоз на старт ракеты, архивное фото
    Космические деньги

    Предварительную стоимость создания космического ракетного комплекса "Байтерек" назвали в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

  • Верховный суд
    Сложила мантию

    Председатель Верховного суда Южной Осетии Илона Хугаева подала в отставку, она возглавляла его с 2012 года.

  • Города мира. Днепропетровск
    На латышско-украинском

    Центр госязыка Латвии дерусифицирует названия украинских городов – их латышское написание приблизили к украинскому произношению.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Шенген для военных

    Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что в ЕС необходимо ввести "военный Шенген", она собирается обсудить это на встрече глав государств Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Глаз морской лисицы
Исключительное разнообразие и индивидуальность всевозможных глаз
Телепорт и клетка с тигром на ВФМС-2017 в Сочи
Сотрудница Sputnik оказалась в клетке с тигром на ВФМС-2017 в Сочи
Трансжиры
Трансжиры в продуктах - почему это вредно

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться