Кишинев "застыл" в пробках: список улиц, где образовались заторы

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Тысячи кишиневцев сегодня опоздали на работу. На столицу опустился туман, из-за этого в некоторых районах произошли ДТП. Как известно, даже если машины просто "поцеловались", то это уже создает заторы — и полицию надо вызвать, и из машины выйти, и свидетелей уговорить остаться…
В общем, во многих районах города сегодня пробки:
ул. Каля Ешилор – ул. И. Крянгэ – Штефана чел Маре;
ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере;
ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.
ул. Г. Асаки;
бул. Штефана чел Маре – от ул. Чуфля до ул. Измаил;
перекресток ул. Чуфля – ул. Букурешть в направлении ул. Тигина;
ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.
ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;
бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля – ул. Букурешть.
пересечение ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:
круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект;
ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;
ул. Флорилор в направлении круговой развязки ул. Богдана Воевода – бул. Ренаштерий Национале;
круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале.