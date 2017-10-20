Кишинев "застыл" в пробках: список улиц, где образовались заторы

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Тысячи кишиневцев сегодня опоздали на работу. На столицу опустился туман, из-за этого в некоторых районах произошли ДТП. Как известно, даже если машины просто "поцеловались", то это уже создает заторы — и полицию надо вызвать, и из машины выйти, и свидетелей уговорить остаться…

В общем, во многих районах города сегодня пробки:

ул. Каля Ешилор – ул. И. Крянгэ – Штефана чел Маре;



ул. В. Лупу в направлении ул. К. Стере;



ул. М. Витязул в направлении бул. Штефана чел Маре.



ул. Г. Асаки;



бул. Штефана чел Маре – от ул. Чуфля до ул. Измаил;



перекресток ул. Чуфля – ул. Букурешть в направлении ул. Тигина;



ул. Миорица в направлении ул. Гренобля.



ул. Вадул-луй-Водэ в направлении центра столицы;



бул. Дачия (виадук) в направлении перекрестка с ул. Чуфля – ул. Букурешть.



пересечение ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенцилор в направлении въезда в столицу:



круг на пересечении ул. Киевская – ул. Алеко Руссо – Московский проспект;



ул. А. Руссо на пересечении с ул. Димо в направлении Московского проспекта;



ул. Флорилор в направлении круговой развязки ул. Богдана Воевода – бул. Ренаштерий Национале;



круговая развязка улиц Каля Орхеюлуй – бул. Ренаштерий Национале.