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Осень, утки на пруду

Резко похолодает и пойдет дождь: точный прогноз на 24 и 25 октября

© REUTERS/ Sergei Karpukhin
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (164)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 23 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, местами возможны слабые осадки, температура воздуха составит + 12 + 13 С.

Температурный режим

Сегодня, 23 октября, ожидается в Кишиневе + 12 + 13 С, ночью, + 5 + 6С.

Атмосферное давление в пределах нормы. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

По наблюдениям метеорологов, самая высокая температура наблюдалась во второй декаде октября в 1896 — 21 октября:  +25°. 

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Самая низкая температура —3°  С наблюдалась в 1949 году, 22-го октября.

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Во вторник, 24 октября, и в среду, 25 октября, ожидается переменная облачность, синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха будет держать на уровне + 10 + 12 С.

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День работника рекламы (День рекламщика) — профессиональный праздник всех составителей рекламы, рекламодателей, маркетологов и пиарщиков России. Этот праздник отмечается с 1994 года. 

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Народные приметы

Крестьяне 23 октября занимались своими обычными делами. 23 октября почитали брата и сестру — Евлампия и Евлампию Зимоуказателей. Жили они во времена правления императора Максимилана, который был известен своей нетерпимостью по отношению к последователям христианской веры. Интересно, что Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и при желании могли бы прожить безбедно, но однажды они они решили принять христианство в своем родном городе Никодимии. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий, более того, посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвержен большому количеству пыток. Все мучения Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие же страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра испустила дух от горя.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (164)

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Теги:
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