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Геомагнитная буря: точный прогноз погоды в Молдове на 26 и 27 октября

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (166)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 25 октября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, вероятны осадки, температура воздуха составит + 10 + 11 С.

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Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 10 С в Кишиневе и + 11 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —750 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием. Ожидается умеренная геомагнитная буря.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +9 С днем, а ночью +4 С.

Дождь
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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В центре республики ожидается от +10 до + 11 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 11 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в четверг, 26 октября, и в пятницу, 27 октября, ожидается малооблачная погода, возможны осадки.

Традиции на 25 октября

В этот день до полуночи наблюдают за звездами, угадывая по ним и погоду, и будущий урожай. Андрона считали мудрым звездочетом и говорили, что "Андрон может шестом небо достать, совком звезды почернуть".

Если звезды мигают — к перемене погоды, пылают — к ветрам и сухому году, много ярких звезд на небе — к урожаю следующего года, яркие звезды — к морозу и хорошему урожаю, тусклые — к оттепели.

С давних пор верили, что звезды влияют и на события, и на судьбы людей, считалось, что звезд на небе столько, сколько людей на земле. Поэтому рождается человек — зажигается звезда (говорили, что Господь свечу зажигает), а падающая звезда возвещала о чьей-то смерти, поэтому кометы считали предвестником грядущих несчастий, войн, эпидемий, неурожаев.

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В этот день нельзя было громко смеяться, считалось, что смеющийся человек добудет себе страшную муку. На Руси с особым сочувствием относились к родившимся в этот день — по народным представлениям, этот человек хлебнет много горя в жизни. На Прова также нельзя было никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Также нельзя на стук в дверь спрашивать: "Кто там?" — чтобы не впустить в дом беду.

Приметы на 25 октября
• На Андрона небо в звездах.
• Звезды с синим оттенком и сильно мерцают — к снегу.
• Если высыпал на небо звезды Пров (ясное небо и много звезд 25 октября) — собирай летом горох.
• Когда далекие предметы кажутся близкими, что бывает при прозрачном воздухе, может пойти дождь или снег.
• Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление — пасмурная погода сохранится надолго.
• Южный ветер обещает тепло, северный — холод, который придет вслед за низкими облаками.

Именины 25 октября празднуют: Тарас. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (166)

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Теги:
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