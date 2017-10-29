Когда в Молдове водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю

В полиции рассказали, когда владельцы транспортных средств должны сменить летнюю резину и ездить с включенными фарами

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Как сообщили Sputnik в Национальном инспекторате патрулирования (НИП), четкой привязки смены летней резины к какой-либо дате, например, 1 ноября или 1 декабря нет.

"По правилам дорожного движения, если на дороге есть снег или лед, то автомобилисты должны поменять летнюю резину на зимнюю. Если шины не соответствуют погоде, полагается штраф от 900 до 1500 леев", — заявили сотрудники НИП.

"Национальный инспекторат патрулирования предупреждает автомобилистов, что, согласно правилам дорожного движения Молдовы, начиная с 1 ноября по 31 марта, они обязаны ездить с включенными фарами в дневное время", — заявила пресс-секретарь НИП Алина Бунгез.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности и уменьшает количество ДТП на дорогах.

"Штраф за нарушение этого правила не предусмотрен, но тех, кто будет ездить с выключенными фарами, будут останавливать дорожные инспекторы и предупреждать", — добавила Бунгез.