В Молдове готовят введение ювенальной юстиции

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Выступая на видеомосте, который прошел на этой неделе в пресс-центрах Sputnik в Кишиневе и Ереване, депутат молдавского парламента Влад Батрынча заявил, что процесс ассоциирования с Евросоюзом происходит в отрыве от молдавской самобытности.

Батрынча подчеркнул, что "мы выступаем за единый Европейский континент, за те ценности, которые когда-то были прописаны в базовых документах Совета Европы".

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Однако, по его мнению, "в нынешней форме Соглашение противоречит нашему национальному суверенитету, и прежде всего, Конституции РМ".

Более категоричен был другой депутат парламента РМ Владимир Головатюк, который отметил, что "после подписания Соглашения об ассоциации Молдова перешла под прямое внешнее управление".

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Батрынча сообщил, что все документы, которые принимаются сегодня парламентом полностью контролируются ЕС. "Поэтому мы прошли все эти "замечательные" события как равенство шансов, а сейчас мы проходим ювенальную юстицию".

Депутат уточнил, что "закон о ювенальной юстиции сейчас обсуждаются в соответствующей профильной комиссии парламента РМ. Сегодня у нашего парламентского большинства нет четкой позиции по этому вопросу. И мы пока не можем вам сообщить четко нормы – как это будет работать".

Батрынча также заявил, что "ассоциирование с ЕС происходит в отрыве от нашей молдавской ментальности. Сегодня принижается православие в нашей стране. Не принимаются во внимание наши морально-этические установки, наша история и идентичность. Мы сегодня не самостоятельны в политическом и конституционном плане, зависимы в своей законотворческой деятельности. Нам насаждаются очень многие нормы, которые нам чужды и которые не воспринимает большинство нашего общества. И речь не идет только о гендерном равенстве и меньшинствах".