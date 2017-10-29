17:26 29 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Agricultură, căpșune, terenuri arabile

Шокирующие показатели молдавской экономики после подписания Соглашения с ЕС

© Sputnik/ Виталий Тимкив
Новости
Получить короткую ссылку
77621

Известный молдавский экономист, депутат парламента Владимир Головатюк рассказал, как экономика Молдовы переваривает евроинтеграцию

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. На этой неделе в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев-Ереван, на котором армянские специалисты интересовались у молдавских коллег опытом сотрудничества с Евросоюзом.

Кредит (Карикатура)
Vadim Rusu
Кредиты МВФ и экономика Молдовы: кто в выигрыше

Касаясь экономического аспекта сотрудничества между Молдовой и ЕС, депутат парламента РМ Владимир Головатюк отметил, что Соглашение об Ассоциации готовилось задолго до его подписания. Однако радужные прогнозы оказались блефом.

"В сентябре 2012 года на презентации (в Кишиневе, — авт.) были озвучены двузначные цифры роста экспорта, в т.ч. в Евросоюз; обещали снижение инфляции, устойчивый двузначный экономический рост, снижение бедности, но где все это?"

"В 2001 – 2008 годы, когда был определенный паритет (в торговле) между СНГ и ЕС, среднегодовой рост ВВП составлял около 6%. В 2009–2013 гг. этот показатель составлял 3,8%. После подписания соглашения об ассоциации уже 1,2%", — подчеркнул Головатюк.

По его словам, прогнозы о прямых иностранных инвестициях, которые, как они (эксперты, — ред.) говорили, должны были хлынуть в страну – не подтвердились; "в 2001 – 2008 годах инвестиции выросли более чем в 5 раз, а в 2009 – 2013 годах – они уже сократились в пять раз. После подписания Соглашения об Ассоциации они ещё сократились на 2/3".

Депутат привел данные об иностранных инвестициях и зарплатах: "в первом полугодии 2017 года реальный приток иностранных инвестиций, т.е. приток денег в капитал, у нас самый низкий с 1995 года (относительно ВВП). Реальная заработанная плата в 2001 – 2008 годы ежегодно увеличивалась на 12%, а потом на 3,3, а сейчас и того меньше. Вот как экономика отреагировала на подписание Соглашения об Ассоциации". 

Эксперт: в экономике Молдовы установилась стабильность болота >>>

По словам Головатюка, в Молдове в первом полугодии "произошло абсолютное сжатие экономики. Количество закрываемых предприятий впервые превысило количество вновь создаваемых. Вопрос – куда идем? Это хорошо, что кто-то идет в Евросоюз, но кто дойдет? А государство превращается в территорию – вот что самое печальное".

По теме

Потянет ли экономика Молдовы пенсию для жителей Приднестровья
Экономика в пике, а Молдова – в тупике
Экономика потребления: жить на деньги гастарбайтеров у нас в крови
Теги:
соглашение об ассоциации РМ-ЕС, экономика, Владимир Головатюк, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Петербургская певица и композитор Виктория Урусова на сцене Нарвского колледжа
    Мы из джаза

    В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Каха Каладзе
    Я вам пишу…

    Экс-футболист, бывший вице-премьер Грузии, а ныне избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе собирается издать мемуары о своей жизни и карьере.

  • Восьмой Абхазо-российский деловой форум в Сухуме
    Деловые люди

    VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Внеочередной съезд осетинского народа
    Все осетины мира

    "Высший совет осетин" собрал во Владикавказе около 700 человек из разных концов России и других стран.

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чудесный молдавский лес
Молдавская осень 2017 года в фотографиях
360-градусное видео Пхеньяна опубликовано в интернете
360-градусное видео Пхеньяна опубликовано в интернете
Как спастись во время землетрясения
Как спастись от землетрясения - советы от сейсмологов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.