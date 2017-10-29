Психологический портрет молдавского общества

В условиях сложного социально-экономического положения страны многие граждане Молдовы сталкиваются не только с материальными проблемами, но и испытывают постоянный психологический дискомфорт. С какими основными психологическими проблемами сталкиваются наши граждане? Насколько здорово молдавское общество? Можем ли мы выжить как социум, как страна в сложнейший период мировой истории? О некоторых аспектах психологического здоровья нации корреспондент Sputnik поговорил с известным кишиневским практикующим психологом Людмилой Семиной-Гицу.



- С какими главными психологическими проблемами сталкивается молдавское общество?

— Как и любое современное общество, Молдова сталкивается с проблемами неврозов, стрессов, депрессий, суицидов, обусловленных социально-экономической и политической ситуацией в стране и мире.

Конечно, это далеко не все проблемы, с которыми люди приходят к психологу. Это обобщённая картина. Если брать конкретные запросы, то надо говорить про, во-первых, разводы (более 50% семей распадается в первые 3-5 лет семейной жизни и до 75% семей проходят через развод в принципе).

Далее – воспитание детей и проблемы их здоровья как психического, так и физического – успеваемость и успешность, стресс, нарушения общения в семье – второе направление, про которое приходят разговаривать наши соотечественники.

Личностный, финансовый, профессиональный рост, карьера и успех, достижения и счастье, гармония и баланс между работой и личной жизнью – вот третье направление, которое я бы выделила среди запросов.

- Похожи ли наши психологические проблемы с проблемами европейцев?

— Конечно. Сейчас мировое сообщество в целом испытывает похожие трудности. Скорости изменений в международной политике, сосуществования в рамках международных законов, обществе, требования окружения, стереотипы о том, что "правильно" и "неправильно", что "хорошо", а что "плохо", неумение справляться с трудностями и неудачами приводят к невротизации, появлению панических атак, депрессиям и т.п.

Если говорить про отличия, то нужно отметить следующее: мы стареем как общество. По статистике, средняя продолжительность жизни за последние 100 лет выросла почти в 2 раза. Уровень развития медицины, несмотря на привыкание к антибиотикам, появление СПИДа, онкозаболеваний и т.п. – позволяет значительно продлевать жизнь и чаще спасать её, начиная с младенчества. Но продление жизни приводит к появлению, точнее проявлению новых заболеваний, которые раньше не успевали диагностировать. Уже около 20 лет на западе активно изучаются и развиваются программы государственной поддержки при таком заболевании как деменция. В нашей стране о нём знают далеко не все семейные врачи, не говоря уже о простых гражданах.

- Какие главные психологические проблемы и страхи испытывают наши старики и дети?

— Деменция – это собирательный термин для ряда прогрессирующих неврологических заболеваний, которые влияют на множество функций мозга, в том числе на память. Также при деменции могут наблюдаться резкие перемены настроения, проблемы в общении и трудности в принятии решений. В нашей стране ранее часть таких заболеваний называли "старческим маразмом". И у нас пока нет государственных программ социальной поддержки таких больных и их семей. А ведь к 60-и годам деменцией болеет каждый 20-й и к 80-и – каждый 5-й человек. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году это будет уже эпидемией.

Дети – это особая категория граждан. Сейчас увеличилось количество таких заболеваний, как аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Никуда не исчезли дети с проблемами зрения, слуха, интеллекта. Современная школа не справляется с этим. Мы перенимаем модели западных стран и закрываем школы для детей с особыми потребностями, забываем о их "социализации" в обычных учебных заведениях. Но учителя и дети не готовы, в большинстве своём, принимать "особых" деток. Им нужен подход, которому никто не учит. Родители перестают их вообще водить в класс и вынуждены всю свою жизнь содержать и быть привязанными к своему "особенному" ребёнку. Это страшно.