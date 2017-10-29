Молдова и другие страны Европы в цифрах

Sputnik решил сравнить некоторые статистические показатели Молдовы и других европейских стран, используя официальную статистику Национального Бюро статистики и международных организаций.

Численность постоянного населения Республики Молдова на 1 января 2017 года составляла 3 миллиона 551 тысяч человек, сократившись на 6,7 тыс. по сравнению с тем же периодом 2014 года. Причем за этот период отмечалась стабильная убыль населения. По количеству жителей Молдова занимает среди европейских стран 29-е место, опережая Литву, Албанию, Македонию, Словению, Латвию, Эстонию, Черногорию, Исландию и некоторые другие.

По площади (33,8 тыс. кв. км.) наша страна превосходит Бельгию (32,6 тыс. кв. км.), Македонию (22,3 тыс. кв. км.), Словению (20,3 тыс. кв. км.) и некоторые другие страны.

Более половины населения нашей страны составляют сельские жители – 2034,1 тыс. человек, или 57,3%. В городах проживают 1516,8 тыс. человек, или 42,7%. По уровню урбанизации Молдова занимает в Европе предпоследнее место, опередив немного по этому показателю Боснию и Герцеговину, а также крохотные островные государства, население которых едва дотягивает до среднего европейского города.

52% жителей Молдовы – женщины, 48% – мужчины. Средняя продолжительность жизни мужчин по сравнению с 2013 годом уменьшилась на полгода и составляет 67,5 лет; у женщин показатель не изменился и составляет 75,4 лет. Женщины живут дольше мужчин на 8 лет.

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Отметим, что средняя продолжительность жизни в странах Евросоюза в 2016 году впервые превысила 80 лет. Вместе с тем, наблюдаются снижение рождаемости и стремительный рост числа пожилых людей.

В 2016 году в Молдове зарегистрировано около 22 тыс. браков, по сравнению с 2015 годом этот показатель снизился на 11%. Число разводов в 2016 году составило 10,6 тыс., что на 5,3% меньше, чем в 2015-м.

В 2016 году зарегистрирован 37394 новорожденных, что на 3,1% меньше, чем в предшествующем году. В 2016 году умерло 38490 человек, что на 3,5% меньше, чем в 2015 году. Уровень смертности остаётся более высоким, чем уровень рождаемости.

Среди основных причин смертности – злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, несчастные случаи, отравления и травмы.

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Любопытная статистика по внутренней миграции. В 2016 году из села в город переехало 10,683 тыс. человек, а из города в село 5,172 тысяч граждан. Из города в город — 8,211 тыс. человек, а из села в село 9,258 тысяч.

Показательная картина предпочтений молдавских эмигрантов. Самыми популярными странами для покидающих нашу страну соотечественников в 2016 году были Россия и США, куда выехало соответственно 857 и 623 человека; далее следуют Украина – 375, Германия — 285 и Израиль – 181 человек. А вот в Румынию выехало всего 14 наших сограждан.

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Тревожная статистика по занятости населения. В несельскохозяйственных видах деятельности таковых насчитали 809 тысяч из 1,273 миллиона экономически активных граждан.

В 2016 году в Молдове действовало 123 музея, 16 театров, 1 343 публичных библиотек, 1 филармония, 208 периодических журналов, число спортивных сооружений составило 4764 единицы, в том числе 50 стадионов с трибунами на 500 мест и более, 3028 плоскостных спортивных сооружений, 1262 спортивных залов, 25 плавательных бассейнов. Также в стране работают 9 физкультурнооздоровительных центров с бюджетным финансированием.

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По данным НБС, валовой внутренний продукт (ВВП) в 2016 году составил 134476 млн. лей и 37859 лей на душу населения. По сравнению с 2015 годом ВВП в реальном

выражении увеличился на 4,1%, а ВВП на душу населения – на 4,2%.

По сведениям МВФ (WEO апреля 2017 Edition), номинальный ВВП на душу населения Молдовы составил 5 327 доллар. У сопоставимых с Молдовой по населению стран следующие показатели: Словакия — 31 338$, Хорватия — 22 795$, Словения 32 084$, Литва – 29 972$, Латвия – 25 709$, Эстония 29 312$.

В 2016 году экспорт товаров составил 2044,6 млн. долларов США, что на 4,0% превышает уровень 2015 года. Импорт составил 4020,3 млн. долларов, что на 0,8% больше, чем в 2015 году. К примеру, в Македонии (население — 2,1 млн. жителей) экспорт составил 2,4 млрд. долларов, а в Словакии (5,5 млн. жителей) этот показатель равен 72,57 млрд. евро.

Минимальная заработная плата в Словакии в 2017 году составляет 435 евро в месяц. Средняя заработная плата – 912 евро, а в Братиславском крае средняя заработная плата составила 1427 евро.