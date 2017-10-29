Как уберечься от инсульта - советы кардиолога

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В Молдове от инсульта умирает ежегодно около 6 тысяч человек. По словам заведующего отделением артериальной гипертензии Института кардиологии Республики Молдова, доктора медицины, профессора, Александр Карауша, чаще всего подвержены инсульту пациенты гипертоники. По его словам, сорок процентов населения Молдовы страдают гипертоническими заболеваниями.

Профессор подчеркнул, "если гипертоник контролирует свое давление, вероятность инсульта значительно (!) снижается. Научные исследования показали, что при контроле над давлением, риск инсульта снижется на 40%. К сожалению, не все знают, что гипертоническая болезнь – это пожизненная болезнь, она не вылечивается".

Отвечая на вопрос, как человеку определить гипертоник он или нет, Карауш отметил: "Есть симптоматические больные и несимптоматические (т.е. асимптоматические). Около 60% являются симптоматическими больными. Повышение давления они ощущают, когда начинаются головные боли, головокружение, тахикардия, тошнота вплоть до рвоты. Остальные 40% ничего не чувствуют. У них может быть высокое давление и при этом хорошее самочувствие. С одной стороны, – это плюс, но с другой – большой минус, так у этих людей нет такого колокольчика, который бы дал знать, что что-то не так, что необходимо обратиться к врачу-кардиологу, принять таблетки".

Александр Карауш рекомендовал гражданам регулярно измерять давление, чтобы снизить риски для здоровья. "Самый простой и эффективный метод уберечься от неприятностей – регулярно измерять давление. В основном это касается тех, кому за тридцать, и особенно тех, кому за 45-50 лет. Как я отмечал ранее, эта процедура очень важна для тех, кто ничего не чувствует при высоком давлении".

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Профессор также напомнил, что оптимальное давление в состоянии покоя – 120 на 80 (допустимо и 140 на 80, но это пограничная ситуация); "естественно, что при физических нагрузках, эмоциях, в определенное время суток, до еды, после еды, давление может повышаться, но затем в здоровом организме, приходит в норму".