Менее 30% каталонцев выступают за независимость региона от Испании - СМИ

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Менее 30% жителей Каталонии выступают за независимость региона от Испании, сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрос центра изучения общественного мнения Metroscopia.

По данным опроса, в котором приняли участие 500 человек, 29% жителей Каталонии поддерживают независимость региона, еще 19% респондентов выступают за то, чтобы регион продолжал быть частью Испании без дополнительных преференций.

Отмечается также, что почти половина опрошенных (46%) хотели бы, чтобы Каталония была частью Испании, но только получив новые и гарантированные полномочия в эксклюзивном порядке.

© REUTERS/ Juan Medina Стало известно, кто будет выполнять функции главы Каталонии

В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признали испанские власти. За независимость, по данным каталонских властей, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Пучдемон в субботу отказался признавать решение Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".