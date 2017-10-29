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Чешская Молдавия: что мы об этом знаем

© Sputnik/ Алексей Даничев
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Старинные книги и географические карты донесли до наших дней интереснейшую историю упоминаний о топониме Молдавия

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik, Евгений Паскарь. Сегодня принято считать, что Молдавское княжество образовалось в середине XIV века, в 1359 году. Первый официальный документ, удостоверяющий существование Молдавского княжества относится к 1360 году. Однако некоторые историки считают, что средневековое государство появилось несколькими годами ранее, при этом, называют разные даты.  Топоним Молдавия, как пишут наши древние летописи, произошел от названия реки Молдавы (Moldava – со второй гласной а).

Имя "Молдова" – три версии происхождения >>>

Первое известное сегодня упоминание о провинции Молдавия относится к XI веку. Но эта Молдавия находилась не в Карпато-Днестровье, а на территории современной Чехии, южнее Праги. Границей провинции на западе была река с таким же названием – Молдавия (по-чешски Влтава, по-немецки Молдау). При этом её северо-восточной границей была река Созава (или Сочава). В свою очередь река Молдавия упоминается польским историком XV века Яном Длугошем и другими источниками в связи с событиями конца VI – начала VII веков, когда, согласно легенде, чехи переселились в Богемию из области Срем (в современной Сербии и Хорватии). Есть и другие Молдавии в Чехии. Знаменитый чешский композитор Иржи Сметана одну из своих симфонических поэм, вошедшую в цикл "Моя Родина", назвал в честь реки Молдавия. Эта поэма стала неофициальным гимном страны.

Интересно, что топонимы с основой Молдав, Молдов распространены в Европе, в т.ч. Германии, Чехии, Польше, встречаются в Норвегии, Белоруссии, Украине, России и Эстонии, а также в Румынии и, собственно, в Республике Молдова. Сам термин, вероятно, готского происхождения (Карпато-Днестровская Молдавия около 200 лет входила в состав государства Везеготов), но не исключено, что его корни ещё более древнего индоевропейского происхождения.

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Теги:
история Молдовы, история, Чехия
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